- Presedintele Sloveniei, Borut Pahor, l-a numit miercuri pe Janez Jansa, liderul Partidului Democrat Sloven (SDS, centru dreapta), candidat la functia de premier si i-a cerut legislativului sa-l confirme, informeaza Reuters. Este de asteptat ca parlamentul sa-l confirme pe Jansa in functia de premier…

- Partidul Democrat nu discuta actualmente despre crearea unei coalitii de guvernare nici cu formatiunile de stanga, nici cu cele de dreapta. Declaratia apartine presedintelui PDM, Pavel Filip. Astfel a raspuns politicianul la speculatiile aparute in ultimele zile in spatiul public despre faptul ca PDM…

- Partidul nationalist irlandez de stanga Sinn Fein a cerut duminica sa fie cooptat in viitorul guvern, dupa ce la alegerile legislative desfasurate sambata a ajuns umar la umar cu celelalte doua principale partide irlandeze, un succes electoral obtinut cu ajutorul voturilor tinerilor si ale persoanelor…

- Victor Ponta reactioneaza la referendumul intern al USR, prin care s-a stabilit ca partidul este unul de centru-dreapta. Liderul Pro Romania considera ca aceasta clarificare este pozitiva si anticipeaza ca partidul sau, dar si PSD, vor fi in opozitie in urmatorii ani."Clarificarea doctrinara…

- Guvernul de centru-dreapta bulgar a supravietuit miercuri, conform asteptarilor, unei motiuni de cenzura depuse de opozitia socialista in urma restrictiilor severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta din luna noiembrie aproape 100.000 de persoane in zona orasului Pernik si care au declansat…

- Prim-ministrul Sloveniei, Marjan Sarec pune punct mandatului unui guvern minoritar, format din cinci partide, din septembrie 2018. „Cu aceasta coalitie, aceasta situatie in parlament, nu pot raspunde asteptarilor poporului. Le-as putea indeplini dupa noi alegeri”, a afirmat Sarec intr-o conferinta…

- Social-democratii din Finlanda, care conduc o coalitie guvernamentala formata din cinci partide, au ales-o duminica pe Sanna Marin, ministrul transporturilor în vârsta de 34 de ani, sa devina premier saptamâna viitoare, urmând sa fie cel mai tânar prim-ministru din istoria…