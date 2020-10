Stiri pe aceeasi tema

- Industria turistica din Romania este nemultumita cu privire la aplicatia pentru granturile de lucru si solicita masuri reparatorii, conform Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). In acest sens, ANAT atentioneaza, intr-un comunicat de presa transmis, duminica, AGERPRES, ca, in cazul agentiilor…

- Nuntile, botezurile si aniversarile sunt interzise in Romania timp de 30 de zile, conform Hotararii care prelungește starea de alerta, incepand din 15 octombrie. Masuri:Purtarea mastii este obligatorie in zonele aglomerate unde incidenta este sub 3 la mieCand incidenta depaseste 3 la mie purtarea…

- Candidatul PNL la Primaria Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Bacanu, a cerut "renumarare totala" a voturilor pe motiv de frauda la vot. "Am solicitat renumarare totala la Sectorul 5! In urma analizei realizate de grupul de lucru format luni de echipa mea din PNL, am identificat suspiciuni…

- Reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania spun ca sezonul estival de anul acesta a fost unul atipic, care a debutat foarte tarziu comparativ cu anii trecuti, la inceputul lunii iunie, dupa incheierea starii de urgenta.Cele trei luni de vara au reprezentat pentru…

- O mie de lei in plus la tichetul Rabla pentru cei care iși cumpara mașini noi produse in Romania. Este un proiect de lege ajuns in dezbaterea parlamentului care vrea sa sprijine piața interna. Senatul a adoptat marți acest proiect de lege.

- Transportatorii spun ca polițele RCA s-au putea scumpi din cauza campaniei cu fake news susținuta de firmele de asigurari. Creșterea ar putea fi de patru ori și se bazeaza pe o serie de informații false vehiculate in spațiul public de asiguratori, susțin reprezentanții transportatorilor. Potrivit reprezentanților…

- Ancheta a politistilor constanțeni dupa ce omul de afaceri de origine libaneza Mohammad Murad, candidat independent la Primaria Mangalia, a impartit pachete inscriptionate cu numele sau. Cunoscutul om de afaceri Mohammad Murad, candidat la primaria orașului Mangalia, și totodata președinte al Asociației…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat masuri suplimentare adoptate de Olanda in ceea privește condițiile de intrare in Regatul Țarilor de Jos, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Noile condiții vizeaza persoanele care intra pe teritoriul olandez, venind din zonele de risc ridicat (zona roșie…