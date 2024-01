Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla in acest sfarsit de saptamana la Timisoara si Arad. Vineri dupa-amiaza, Maia Sandu are programata o intalnire cu reprezentantii comunitatii de basarabeni din Timisoara, potrivit Biroului de presa al Primariei timisorene. In prima parte a zilei de sambata,…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in stanga Nistrului, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, intre care cele opt scoli cu predare in limba romana din Transnistria,…

- Jurnal TV din Republica Moldova speculeaza pe marginea prezenței secrete a președintelui Maia Sandu pe aeroportul din Istanbul. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost surprins pe aeroportul din Istanbul. Jurnal TV din țara vecina speculeaza ca ar urma sa se intalneasca cu oligarhii fugari…

- Pe parcursul saptaminii curente, pretorii sectoarelor din capitala participa la cursul organizat in cadrul proiectului ,,Specializarea partenerilor din Republica Moldova in managementul proiectelor", care se desfasoara in Judetul Suceava, Romania. Colegii au avut intalnire cu Primarul de Suceava, Ion…

- In pragul alegerilor, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, apare intr-o imagine publicata de presa, alaturi de Olga Grak, trimisa in Republica Moldova de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse pentru a coordona campaniile electorale ale socialiștilor.

- Echipa naționala de cadeți handbal masculin a Romaniei se va antrena la Vaslui pana pe data de 31 octombrie, dupa care va participa la un turneu de pregatire la Chișinau, alaturi de echipe Polonia și țara gazda, Republica Moldova.Printre jucatorii convocați de selecționerul Ionuț Tița pentru ...

- Miine, 17 octombrie, țara noastra va gazdui cea de-a 4-a ediție a Platformei de sprijin pentru Republica Moldova, lansata la inițiativa Romaniei, Germaniei și Franței. Peste 30 de state și zeci de organizații internaționale și financiare se vor reuni pentru a mobiliza ajutorul necesar pe trei direcții…