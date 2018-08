Presa rusă: Gazprom se pregătește să construiască un nou gazoduct ”Gazprom” a inceput sa proiecteze un gazoduct in China din Sahalin. Dupa ”Forța Siberiei”, acest proiect ar putea fi al doilea in ceea ce privește livrarea de gaze rusești prin conducta in R.P.D.Coreeana. Consumul și importul de gaze in China cresc rapid, iar prețurile au atins un nivel care face proiectul atragator pentru ”Gazprom”. Analiștii insa nu se așteapta ca contractul cu caracter obligatoriu cu chinezii sa fie semnat repede, potrivit Rador, care citeaza Komersant.ru. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

