- Chisinaul va procura cea mai mare parte din necesarul de energie electrica din Transnistria, de la centrala de la Cuciurgan, pana la sfarsitul anului 2024. Decizia vine dupa ce compania Energocom a prelungit contractul de achizitie a energiei electrice cu centrala termoelectrica moldoveneasca din regiunea…

- Deputatul comunist Constantin Staris a participat la intalnirea Clubului de discutii Valdai, care s-a desfasurat joi, 5 octombrie, la Soci si la care a participat Vladimir Putin, intrebandu-l pe președintele rus ce rol poate juca Republica Moldova in „soarta Europei mari”, dupa ce „conflictul” din Ucraina…

- China a devenit cel de-al treilea partener comercial al Republicii Moldova, situandu-se dupa Romania și Ucraina, a declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze in R. Moldova, Yan Wenbin, intr-un interviu acordat in exclusivitate Agenției Informaționale de Stat MOLDPRES.…

- Procurorii DNA au efectuat perchezitii la un imobil din orasul Predeal, la solicitarea Procuraturii din Republicii Moldova, intr-un dosar instrumentat de anchetatorii din tara vecina privind gestionarea fondurilor obtinute din surse externe destinate refugiatilor din Ucraina. Potrivit unui comunicat…

- Direcția Naționala Anticorupție din Romania anunța despre efectuarea unor percheziții intr-un imobil din Predeal, județul Brașov, care este deținut de doi cetațeni moldoveni. Acțiunile s-au desfașurat la solicitarea autoritaților responsabile de la Chișinau, in cadrul unor investigații ce vizeaza delapidari…

- PNȚ Maniu-Mihalache (PNȚMM) vrea pensii mai mari pentru cetațenii din Republica Moldova. In acest sens, la data de 30 august 2023, PNȚMM a adresat primului-ministru al Romaniei, dar și Comisiei Europene , o scrisoare prin care propune creșterea pensiilor din Basarabia. In document se precizeaza: „Partidul…

- Deși in Romania este permis doar tranzitul de cereale din Ucraina, in realitate, volume mari raman in țara, acestea fiind importate prin Republica Moldova. O afacere profitabila pentru traderi, dar și pentru antreprenorii sau fermierii autohtoni care au facilitat și au facut un business din achiziționarea…