- Dumitru Luca, noul președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), spune ca, dincolo de aglomerația de pe litoral care se vede in imaginile aparute in ultimele zile, gradul de ocupare este departe de ce a fost anii trecuți și abia depașește cu puțin 50%, un maxim la care s-ar putea…

- Satele de pe Clisura Dunarii au un farmec aparte, fie ca sunt locuite de romani, cehi sau sarbi, care-si pun amprenta asupra locului. Locul merita vizitat pentru a cunoaste frumusetile Romaniei.

- Proprietarii de campinguri din Halkidiki anunta ca primesc in masa rezervari de la turisti bulgari si romani pentru vacanta, in luna iunie. Prin decizia guvernului, campingurile se deschid la data de 1 iunie. Potrivit noilor masuri, corturile vor fi amplasate la o distanta de 6 metri, ceea ce va reduce…

- Primii turiști au ajuns in weekend la pensiunile din Clisura Dunarii dupa doua luni de interdictii. Proprietarii spațiilor de cazare au pus in camere masti de protectie si le-au masurat temperatura oaspetilor.Primii turiști au ajuns in acest weekend la pensiunile din Clisura Dunarii. Printre…

- Cei care detin terase trebuie sa stie ca dubla reglementare a starii de alerta i-ar putea impiedica sa faca bani cel putin o saptamana incepand de luni, iar singurul care ar putea lua o decizie rapida este Guvernul.

- Un restaurant din Amsterdam a decis sa abordeze creativ problema distanței sociale. Proprietarii au construit cateva separeuri pentru clienti care arata ca niste sere. In ele vizitatorii localului pot lua masa fara sa intre in contact cu alți clienti sau cu chelnerii.

- Proprietarii de pensiuni din Clisura Dunarii, unul dintre cele mai cautate locuri din Romania in ultimii ani, s-au trezit ca trebuie sa anuleze peste 60% din rezervari, pentru ca turistii se tem sa mai ajunga ...

- ■ la intrarea in unele supermarketuri erau afise care interziceau accesul clientilor fara masti, esarfe, fulare puse peste gura si nas ■ amenda data de Protectia Consumatorilor a fost de 5.000 de lei ■ Proprietarii unor supermarketuri din Neamt au fost amendati cu 5.000 de lei de Protectia Consumatorilor…