Prețul mediu pentru apartamentele cu două camere, sub 60.000 de euro. În ce cartier din București 58.200 de euro a fost prețul mediu cerut de proprietari pentru locuințele de doua camere din zona Rahova-Sebastian din București in luna ianuarie a acestui an. Fața de acum un an, cand prețul mediu a fost de 64.700 scaderea este de 10%, potrivit datelor portalului Anunțul.ro. Prețuri medii cerute de proprietarii de apartamente sub 70.000 de euro sunt in cartierele Berceni-Giurgiului, Drumul Taberei-Ghencea, Grivița-Gara de Nord și Pantelimon. Cele mai mari prețuri sunt pentru apartamentele din zona Unirii, acolo unde proprietarii cer in medie 118.000 de euro. Articolul Prețul mediu pentru apartamentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

