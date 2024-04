Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul Braila au decis sa boteze tramvaiele, achiziționate cu fonduri UE, dupa numele unor personalitați, fiii ai locului, precum Ana Aslan, Maria Filotti, Panait Istrati, Mihail Sebastian, Haricleea Darclee, Fanuș Neagu, Johnny Raducanu sau Nicu Alifantis.

- Claudiu Palaz a fost desemnat si candidatul ADU pentru CJ Constanta. Cu alegerile europarlamentare pe aproape, Partidul Miscarea Populara PMP isi aduce contributia la lista Dreapta Unita cu o echipa de candidati. Printre acestia se numara Claudiu Iorga Palaz, presedinte PMP Constanta, care ocupa locul…

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, se afla pe loc eligibil pentru alegerile europarlamentare pe lista comuna a PSD si PNL cu candidatii aliantei la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc pe 9 iunie. Manda, europarlamentar si in mandatul 2019 – 2024, se gaseste pe pozitia a cincea…

- Noi reguli privind pensionarea anticipata, din acest an. Concret, din luna septembrie unele categorii de angajați nu vor mai beneficia de pensionarea anticipata fara penalizare. Pensionarea anticipata fara penalizare va fi eliminata, conform noii Legi a Pensiilor, care intra in vigoare de la 1 septembrie…

- Intr-o conferința de presa comuna desfașurata astazi, premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au anunțat oficial ca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale, iar PSD și PNL vor forma o lista comuna la aceste alegeri. UPDATE ora 19.31: In contextul…

- Mihai Eminescu iși leaga destinul și faima de orașul Arad. Aici, in orașul de pe Mureș, tanarul poet, pe atuci sufleur in trupa de teatru Pascaly, l-a intalnit pe cel care i-a schimbat numele din Eminovici in Eminescu.

- Ministrul Sanatații a modificat la mijlocul acestei luni lista naționala a experților medicali. Iar printre sutele de specialiști se afla și 22 de medici din Argeș, un numar relativ mic daca se ia in considerare faptul ca sunt județe precum Arad, Bihor și Dolj cu peste cincizeci de prezențe pe lista,…

- PSD ar obtine 29,5% din voturi, PNL - 18,8%, AUR - 18,4% daca duminica ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, procentele fiind raportate la numarul celor care au exprimat preferinta pentru un partid din lista, indiferent daca declara…