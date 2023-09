Stiri pe aceeasi tema

- A debutat, ieri, 14 septembrie 2023, o noua ediție, a cincea, a Bac-Fest, manifestare ce continua tradiția Festivalului Bacovia, a carui prima ediție a avut loc in 1971, intr-o atmosfera caracterizata printr-un entuziasm și o emulație greu de ințeles astazi, cu participarea unor nume mari ale culturii…

- Pe parcursul celor patru zile ale Festivalului Național „George Bacovia” cartea, lectura și dezbaterile pe teme ale literaturii contemporane, lansarile de carte, intalnirile cu autorii volumelor prezentate sunt, ca la fiecare ediție, oferte de refuzat in festival. 14 septembrie, in prima zi a Bac-Fest,…

- Biblioteca Județeana din Bacau se pregatește sa aduca un omagiu deosebit poetului George Bacovia in cadrul Bac-Fest. Festivalul Național “George Bacovia” va marca 142 de ani de la nașterea ilustrului poet printr-o inaugurare cu totul speciala. Conform declarației lui Adrian Jicu, directorul Bibliotecii…

- Mai sunt doar șapte zile pana cand se vor auzi primele versuri, primele comentarii și se vor acorda premiile pentru favoriții juriului celui mai important eveniment cultural al anului, Bac Fest. Festivalul Național „George Bacovia”, Premile și Colocviile Revistei ATENEU. Vor fi patru zile (14 – 17…

- Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Bacau, Revista de Cultura 13 PLUS, Asociația Culturala ,,Renașterea” și Biblioteca Orașeneasca ,,George Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Centrul Spiritual Cultural al Manastirii Varatec și Revista/ Editura ,,Salonul Literar” Vrancea vor gestiona, in zilele…

- In semn de respect și inalta prețuire, colectivul Universitații „George Bacovia” din Bacau, intr-un cadru festiv, a acordat Diploma de excelența distinsului domn Prof. univ. Dr. Neculai Lupu, cu ocazia implinirii frumoasei varste de 70 de ani. Cei 70 de ani au fost insoțiți de experiențe neprețuite,…

- Manifestarile „Zilele comunei Magura”, programate in perioada 13-15 august, au fost deschise duminica, 13 august cu lansarea primei monografii tiparite a comunei, lucrare realizata de Nicolae Marcu și de Razvan Ionuț Ciorcicila și tiparita la Tipografia „Autograf”, din Piatra Neamț. Evenimentul a avut…

- Olimpiada Naționala ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI – 2023, ediția a XVI-a, organizata in acest an in Bacau, și-a desemnat caștigatorii. Competiția s-a incheiat vineri, 28 iulie, cu festivitatea de premiere, care a avut loc in Aula Universitații „Vasile Alecsandri” Bacau, incepand cu ora 09.00. S-au acordat…