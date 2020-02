Stiri pe aceeasi tema

- Gala premiilor Oscar 2020, cel mai mare eveniment dedicat industriei cinematografice, a inceput. Covorul rosu a fost intins la Dolby Theatre din Los Angeles, unde vedetele de top au facut o adevarata parada a modei.

- Gala premiilor Grammy este cunoscuta drept o ocazie pentru care vedetele nu se feresc sa abordeze ținute mai indraznețe și, tocmai de aceea, evenimentul de duminica a dat naștere unor comentarii acide pe rețelele sociale, anunța MEDIAFAX.Prima vedeta a carei ținuta a fost amendata de cei care…

- Jessie J, in varsta de 31 de ani, și Channing Tatum (39 ani) formeaza din nou un cuplu, la mai puțin de doua luni dupa ce au decis sa se desparta. Cei doi au fost surprinși impreuna saptamana trecuta, in timp ce se aflau la cumparaturi in Los Angeles. Potrivit unei surse citate de People , timpul petrecut…

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…

- Cea de-a 77-a ediție a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), și-a desemnat caștigatorii duminica noapte, la Los Angeles. Globurile de Aur sunt considerate cel mai bun indicator pentru premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta, la 10 februarie.…