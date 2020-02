Premiile Oscar 2020. Filmele preferate ale lui Cristian Tudor Popescu nominalizate la OSCAR 2020 PREMIILE OSCAR 2020. "Toate-s vechi și 9 toate" pentru ca sunt chiar noua filme nominalizate la Best Picture, la cel mai bun film. De ce trebuie sa fie 9, iarași, nu ințeleg. Probabil ca sa fie masa bogata pentru ca sunt pe acolo filme care n-au ce sa caute. Asta se intampla in fiecare an. Cu șanse dintre aceste noua filme sunt "Joker", evident, "feblețea" mea, acest film "minunat", plin de originalitate, apoi "Once upon a time... in Hollywoood", aici sunt intr-o situație destul de neplacuta, pentru ca imi place mult Tarantino, dar nu-mi prea place ce a facut aici. Și "1917". Și "Irishman".… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

