Premiile obţinute de elevii ieşeni la olimpiadele naţionale. Numele câştigătorilor şi şcolile unde învaţă Au fost publicate rezultatele obtinute de elevi la Olimpiadele Nationale Istorie, Biologie, Arte si Meserii. Elevii ieseni au obtinut zeci de premii si mentiuni. Tinerii au muncit din greu alaturi de profesorii coordonatori pentru a ajunge la etapa nationala si merita toate felicitarile. Olimpiada Nationala de Meserii Elevii ieseni din scolile de invatamant profesional si tehnic s-au intors cu rezultate de exceptie, de la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor pe meserii. Educatie tehnologica si aplicatii practice: Mentiune – Filipciuc Stefania, clasa a VI-a, Scoala „Ion Creanga" din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

