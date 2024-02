Premieră la simularea evaluării naționale: lucrările elevilor din clasa a VIII-a sunt corectate digital Lucrarile elevilor din clasa a VIII-a, care susțin incepand de luni simularea evaluarii naționale 2024 vor fi evaluate, in premiera, digitalizat, anunța ministrul Educației, Ligia Deca . ”Evaluarea digitalizata nu influențeaza nici tipurile de subiecte, nici baremul, nici timpul de lucru al copiilor – sunt cele cu care ei sunt deja familiarizați. Singura diferența pentru elevi este ca lucrarea nu va mai fi secretizata de ei sau de profesorii asistenți prin lipirea etichetelor, pentru ca va fi secretizata automat, in momentul in care este scanata, in prezența elevilor”, a precizat ministrul Educației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

