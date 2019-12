Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului. In aceeasi…

- Coproductia romano-spaniola ''Cadoul de Craciun'', scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost desemnata cel mai bun scurtmetraj european la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Regizorul roman Bogdan Mureșanu a caștigat sambata premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru scurt-metraj pentru pelicula ”Cadoul de Craciun/ The Christmas Gift”.”E un cadou de Craciun care a venit mai devreme, dar adevaratul cadou este ca sunt aici cu atatea personalitați pe care le…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, recompensat anul acesta cu un Oscar din zece nominalizari, este marele castigator la categoriile profesionale ale premiilor acordate de Academia europeana de film (EFA) pe 2019.

- Coproductia romano-spaniola „Cadoul de Craciun”, scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost nominalizata marti la premiile Academiei de Film Europene (EFA), la categoria „cel mai bun scurtmetraj european” din 2019, informeaza europeanfilmacademy.org. Pe parcursul anului 2019, juriile internationale…

