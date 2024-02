Premiile Cesar sau Oscar-urile în varianta franțuzească Cea de-a 49-a ceremonie de decernare a Premiilor Cesar, care s-a incheiat vineri noaptea tarziu, la sala Olympia din Paris, a anuntat triumful filmului „Anatomie d’une chute” – sase trofee, intre care pentru cel mai bun film si cea mai buna regie. In cadrul acestei ceremonii sunt premiate cele mai bune realizari ale cinematografiei franceze. Practic, aceste premii reprezinta varianta franceza a premiilor Oscar. Filmul „Anatomie d’une chute”, produs de Marie-Ange Luciani si David Thion, a avut 11 nominalizari. „Le Regne animal” (12 nominalizari) a fost recompensat cu cinci premii Cesar. Arieh Worthalter… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

