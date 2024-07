Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea ploșnițelor poate fi o provocare, dar cu metodele potrivite, poți scapa definitiv de aceste insecte enervante.Prezența unor ploșnițe este un adevarat coșmar pentru oricine se confrunta cu ele. Aceste insecte mici, care se hranesc cu sange uman, se inmulțesc rapid și sunt extrem de greu…

- Mucegaiul este cel mai mare dușman al casei noastre. Pe langa faptul ca pereții noștri sunt distruși, mucegaiul ne poate afecta și sanatatea. Din fericire, exista cateva trucuri simple pe care le poți folosi pentru a scapa de mucegai pentru totdeauna. Metode simple de a scapa de mucegaiul din casa Mucegaiul…

- Vara inseamna vacanțe la mare și la munte, joaca și activitați in aer liber pentru cei mici. Insa soarele arzator poate afecta grav pielea copiilor, astfel ca ei trebuie protejați de arsuri, deshidratare și alte probleme ale pielii.

- Sursa foto: Shutterstock Vara este un anotimp indragit pentru zilele sale lungi, vremea calda și vacanțele relaxante. Cu toate acestea, pentru mulți oameni, vara aduce și o serie de probleme de sanatate care pot afecta calitatea vieții și care pot schimba planurile inițiale. In acest articol, vom discuta…

- Peste jumatate dintre romani (57%) prefera sa aiba in locuinta, in perioada verii, o temperatura cuprinsa intre 21 si 23 de grade, in timp ce patru din zece persoane (42%) folosesc aparatul de aer conditionat aproape zilnic, releva rezultatele unui sondaj publicat, marti, de E.ON.

- Melcii cu sau fara cochilie sunt daunatori pentru gradina de legume, avand in vedere ca se hranesc cu frunzele plantelor, dar și cu unele fructe, precum capșunile. Aceștia apar primavara și raman activi pana toamna tarziu. Vremea ploioasa favorizeaza inmulțirea, un numar mare de melci putand face ravagii…

- Tot mai mulți gospodari aleg sa presare zahar prin curte. Cu toții avem zahar acasa, dar foarte puțini știu ca acest produs face minuni pentru iarba din gradina. Acest ingredient are și alte beneficii. Pentru a avea o gradina frumoasa pe timpul verii, iata cum puteți folosi zaharul. Sigur nu veți regreta…

- A aparut o inovație revoluționara care ar putea ajuta orașele sa combata amenințarea tot mai mare a valurilor de caldura intensificate de schimbarile climatice. Cercetatorii de la Universitatea Tehnologica Nanyang din Singapore au introdus o vopsea speciala, cunoscuta sub numele de „vopsea rece”, care…