Primaria Soveja din județul Vrancea ofera un premiu de 150 de lei pentru fiecare fotografie sau filmare care surprinde oameni in timp ce arunca deșeuri pe domeniul public, transmite Antena 3. Autoritațile locale sunt nemulțumite de faptul ca au investit intr-un sistem de colectare a deșeurilor, dar unii localnici continua sa arunce gunoiul pe domeniul public. […] The post Premii in bani pentru fiecare fotografie cu cei care arunca gunoi in spații publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .