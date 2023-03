Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat vineri ca in urma cu cateva zile a avut discuții cu Karl Nehammer, cancelarul Austriei, iar acesta nu și-a schimbat poziția legata de aderarea Romaniei la Schengen. Premierul Ulf Kristersson a facut aceasta declarație intr-o conferința de presa comuna cu…

- Roma nu impartașește miopia altor lideri europeni, precum cei din Austria, spune Marcel Ciolacu, dupa o intrevedere cu ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi: „Am menționat ca nu garduri noi intre statele europene reprezinta o soluție”. Liderul social-democrat a scris pe Facebook ca ministrul…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer l-a primit la Viena pe premierul olandez Mark Rutte, pentru a discuta pe tema extinderii Schengen. „Suntem uniti in obiectia noastra fata de extinderea Schengen in acest moment”, a anuntata finalul intalnirii cancelarul austriac. Olanda si Austria doresc sa ceara impreuna…

- In timpul vizitei in Bulgaria impreuna cu cancelarul Karl Nehammer, ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a cerut legalizarea refuzului unor solicitanți de azil, transmite publicația Der Standard. Experții citați de ziarul austriac resping solicitarea acestuia, pe motiv ca ar incalca drepturile…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, nu s-a razgandit dupa ce a fost in vizita in Bulgaria: tot nu este de acord cu primirea acesteia și a Romaniei in Schengen. El vrea sa ceara Uniunii Europene doua miliarde de euro, bani cu care Bulgaria sa refaca gardul de la frontiera sa cu Turcia. Declarațiile lui…

- Vizita pe care cancelarul austriac Karl Nehammer o face luni in Bulgaria, pentru a inspecta personal granita cu Turcia, nu este de natura sa schimbe decizia Vienei fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, ci este mai degraba un exercitiu de imagine, arata ministrul roman de Externe, Bogdan…

- Austria isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, a transmis ieri cancelarul austriac, Karl Nehammer, inainte de vizita in Sofia.Cancelarul austriac si ministrul sau de Interne sunt azi, luni, 23 ianuarie, in Bulgaria pentru a inspecta frontiera cu Turcia, unde…

- Romania și Bulgaria ar putea fi primite in viitorul apropiat in spațiul Schengen, crede comisarul european propus de Austria. Johannes Han, coleg de partid cu Karl Nehammer, a spus ca ințelege de ce cancelarul a folosit dreptul de veto, deși nu este foarte incantat ca s-a ajuns aici.