Premierul nord – irlandez și-a anunțat demisia, în contextul post-Brexit Premierul nord-irlandez Paul Givan si-a anuntat joi demisia, pe fondul nemultumirii unionistilor fata de dispozitiile vamale post-Brexit in provincia britanica, care potrivit lor ameninta locul Irlandei de Nord in cadrul Regatului Unit, relateaza AFP, dpa si Reuters. Acest anunt provoaca o noua criza politica si o perioada de incertitudine in Irlanda de Nord, intr-un moment in care Londra si Bruxellesul s-au angajat in discutii intense privind protocolul nord-irlandez, care a introdus aceste controale controversate. „Aceasta zi marcheaza sfarsitul a ceea ce a fost privilegiul vietii mele, sa fiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

