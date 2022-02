Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nord-irlandez Paul Givan si-a dat demisia, joi, din cauza nemulțumirilor venite din partea unionistilor fata de dispozitiile vamale post-Brexit in provincia britanica, care potrivit lor ameninta locul Irlandei de Nord in cadrul Regatului Unit.

- Ministrul nord-irlandez al agriculturii, Edwin Poots, a ordonat miercuri serviciilor sale sa inceteze la miezul noptii controalele post-Brexit asupra produselor agroalimentare, indicatie ale carei consecinte concrete si legalitate ridica semne de intrebare, in pline negocieri intre Londra si Bruxelles,…

- Ministrul britanic de externe Liz Truss si-a exprimat joi hotararea de a face rapid "progrese semnificative" in negocierile cu UE pe tema aranjamentelor post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, in fata presiunii crescande din partea unionistilor, informeaza AFP preluat de agerpres. Desi Londra…

- Marea Britanie este gata sa ia masuri unilaterale care ar suspenda controalele vamale asupra marfurilor care circula in Irlanda de Nord, a declarat ministrul de Externe Liz Truss inaintea discutiilor cu Uniunea Europeana, transmite Reuters. Truss urmeaza sa poarte discutii cu vicepresedintele…

- Negociatorii britanici si europeni nu au reusit vineri sa ajunga la un acord asupra implementarii protocolului nord-irlandez prevazut în acordul de Brexit, a indicat Londra, anuntând o noua runda de discutii saptamâna viitoare, noteaza AFP.Londra cere o renegociere în profunzime…

- Londra cere o renegociere in profunzime a protocolului nord-irlandez incheiat in cadrul Brexit-ului, care mentine provincia britanica de facto in piata unica europeana. Bruxellesul refuza, propunand doar ajustari, iar discutiile purtate in ultimele saptamani raman in impas.David Frost, secretarul de…

- Ministra de externe a Regatului Unit, Liz Truss, avertizeaza Rusia ca ar face „o mare greșeala” daca ataca Ucraina. Șefa diplomației britanice a adaugat și Londra colaboreaza strans cu aliații NATO și ca va sprijini Kievul, conform Reuters.

- Guvernul britanic a facut apel miercuri la Uniunea Europeana sa dea dovada de "calm" si "sa pastreze proportiile" in contextul amenintarii tot mai mari a unui conflict comercial provocat de dezacordurile privind dispozitiile post-Brexit in Irlanda de Nord, relateaza AFP. Londra cere renegocierea…