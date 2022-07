Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Japoniei in Romania, Hiroshi Ueda. Premierul Romaniei a transmis din nou condoleante pentru decesul tragic al fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe, familiei, Prim-ministrului Fumio Kishida si intregului popor japonez.…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut luni, 11 iulie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intrevedere cu ambasadorul SUA la NATO, Julianne Smith, informeaza MApN. Agenda discutiilor a facut referire la evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si razboiul din Ucraina, deciziile…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit, in discursul sau sustinut vineri la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii, despre alianta dintre Romania si SUA si a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare,…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a primit astazi, la Palatul Victoria, delegatia Fondului Monetar International, aflata in Romania pentru misiunea anuala de evaluare.Anul acesta se implinesc 50 de ani de cand Romania este membra a FMI, ocazie folosita de premierul roman pentru a multumi reprezentantilor…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cu prilejul vizitei acestuia la Bucuresti, despre razboiul din Ucraina si impactul regional al acestuia. In contextul intalnirii, premierul Romaniei a subliniat faptul ca „Romania aplica toate standardele pentru aderarea…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca, a primit, joi la Palatul Victoria, delegatia senatorului american Steve Daines. Cu aceasta ocazie, au fost abordate teme legate de situatia de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse din Ucraina. Seful Executivului a prezentat eforturile tarii noastre…

- Ministrul afacerilor externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a venit la București și va avea intalniri cu premierul Nicolae Ciuca și cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu. Premierul Nicolae Ciuca il primește pe Dmitro Kuleba, ministrul afacerilor externe din Ucraina, vineri, la ora 8.00, la Palatul Victoria.…