Prim-ministrul Nicolae Ciuca condamna invadarea de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei, care reprezinta un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului international, consacrate de Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris pentru o Noua Europa, Carta Securitatii Europene si celelalte documente care definesc actuala arhitectura europeana de securitate.