Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca a redus la 50% functionarea instalatiilor de iluminat din biroul sau si din incaperile adiacente, pentru reducerea consumului de energie. „La mine in birou si in incaperile adiacente biroului functioneaza 50% din instalatiile de iluminat. Mai mult decat atat, din evaluarile pe consumul de energie se constata o scadere […] The post Premierul Nicolae Ciuca a stins lumina in jumatate din biroul de la Palatul Victoria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .