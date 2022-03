Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Italian Mirko Pigliacelli (28 de ani), legitimat la CS Universitatea Craiova, a anunțat ca a depus cerere pentru obținerea cetațeniei romane. Astfel, Pigliacelli ar putea juca pentru echipa prima reprezentativa a Romaniei. Portarul este in Romania din 2018 și disputat peste 100 de meciuri in…

- Napoli și Barcelona se intalnesc azi, de la 22:00, in manșa secunda a 16-imilor din UEFA Europa League. Confruntarea din Italia pornește de la 1-1, rezultat inregistrat saptamana trecuta, pe Camp Nou. Dupa o prima manșa in care Barca a dominat și a avut ocaziile mai clare, dar nu a reușit sa caștige,…

- Istvan Kovacs e apreciat in Mundo Deportivo. ”control total și de incredere”, imsa contestat in Corriere dello Sport, ”pentru hențul imperceptibil”, taxat cu penalty de VAR. Prestație de gala pentru Istvan Kovacs intr-un joc de top din Europa League. Barcelona - Napoli 1-1 i-a atras comentarii diferite…

- Un barbat vrea ca socrii lui exclusiv sa plateasca toate cheltuielile de nunta, insa logodnica lui nu este deloc de acord. Ea și-a exprimat nemulțumirea in mediul online. Iata ce s-a intamplat.

- Un grup de militari ai Armatei Naționale participa, in perioada 11-13 ianuarie 2022, la cursul „Consolidarea integritatii in operatiuni de mentinere a pacii” (Building Integrity in Peace Support Operations). Activitatea de instruire este desfașurata de experti din cadrul Comandamentului Fortelor Intrunite…

- Doi romani, prinși in timp ce incercau sa transporte ilegal, in Italia, raci de balta in valoare de peste 600.000 de euro Doi romani, prinși in timp ce incercau sa transporte ilegal, in Italia, raci de balta in valoare de peste 600.000 de euro Doi romani au fost prinși cand incercau sa transporte ilegal,…

- Doi romani au fost prinși in timp ce incercau sa introduca ilegal in Italia peste 4.000 de exemplare de raci de balta, prin Ungaria, informeaza agenția ungara MTI . Valoarea capturii se ridica la peste 600.000 de euro, informeaza Ziare.com . Doi romani care au incercat sa introduca ilegal in Italia,…

- S-au format cozi imense sambata la Mostra d’Oltremare din Napoli. Oamenii se grabesc sa se vaccineze, inainte ca Italia sa introduca restricții suplimentare pentru cei care nu au facut-o deja. Din 10 ianuarie, alte activitați și locații – inclusiv restaurante in aer liber, hoteluri – vor fi deschise…