Corpul nostru se umple de plastic. Cum ne poate afecta? Un studiu publicat recent in New England Journal of Medicine arata ca intre microplastic și anumite afecțiuni ale inimii ar putea fi o legatura directa. Fragmente minuscule de plastic au fost deja gasite in numeroase organe ale corpului uman, inclusiv in placenta, conform Oxford . Pana acum, cercetatorii au studiat efectele microplasticului la șoareci, pentru a-și face o idee despre modul in care ar putea avea impact asupra corpului uman. Insa, concentrațiile de microplastice utilizate in aceste studii ar putea sa nu reflecte expunerea oamenilor in lumea reala și puține studii au fost facute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expunerea la microplastice poate fi considerata un nou factor de risc cardiovascular? Intrebarea este pusa de un celebru epidemiolog, Philip J. Landrigan, fondator și director al Programului Global de Sanatate Publica al Colegiului din Boston, care a semnat editorialul ce insoțește un studiu definit…

- Inter a invins-o pe Genoa, scor 2-1, in etapa 27 din Serie A și a profitat de eșecul lui Juventus de pe terenul lui Napoli, scor, 1-2. Trupa lui Inzaghi are 12 victorii consecutive in 2024 in toate competițiile și este la un pas de titlul de campioana. S-a distanțat la 15 puncte de Juve și domina categoric…

- Instalatia, pentru care deja au inceput lucrarile, va cuprinde peste 2.400 de panouri si va produce o medie zilnica de 3.000 de kilowati/ora (Kwh), au precizat Udinese si Bluenergy intr-un comunicat, adaugand ca acest lucru va acoperi o parte din necesarul arenei. De asemenea, cei doi parteneri iau…

- Este alerta in mai multe țari din Europa! Ministerul Sanatații din Italia a avertizat, in urma cu puit timp, asupra unui posibil risc fizic pentru consumatori și anunța retragerea imediata de pe rafturile magazinelor a unui lot de biscuiți cu ciocolata. Iata care este sortimentul de biscuiți retras…

- Francesco Calzona (55 de ani), selecționer al Slovaciei, ar putea fi anunțat ,in scurt timp, noul antrenor al lui Napoli. Walter Mazzarri a condus luni ultimul antrenament pentru „i partenopei”, astfel ca cel care pregatește viitoarea adversara a Romaniei la Euro 2024 a plecat deja in Italia pentru…

- Joi dimineața, in Italia a inceput o operațiune majora impotriva mafiei. Informația este relatata de ANSA, scrie "Adevarul European". Operațiunea impotriva mafiei purtind numele de cod "Oleandro" se desfașoara in regiunile Campania, Toscana, Friuli-Veneția Giulia și in Sicilia, in special in orașele…

- Cunoscuta pentru ironiile și sfaturile sale, Dana Budeanu a comentat pentru prima data relația Monicai Birladeanu cu Valeriu Gheorghița atunci cand au aparut imagini cu cei doi petrecandu-și timpul intr-o vacanța la schi in Dolomiți, Italia. Recent, vedeta i-a transmis cateva cuvinte actriței, dupa…

- Cea mai inalta instanța din Italia l-a absolvit post-mortem pe Diego Maradona de acuzații de evaziune fiscala, punand capat unei batalii juridice de 30 de ani intre fostul atacant al echipei Napoli și autoritațile fiscale, relateaza Reuters, conform Mediafax.Maradona a fost acuzat ca ar fi folosit…