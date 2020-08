Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Petrosani, ca impotriva clanurilor de interlopi care incalca legile trebuie dusa o batalie continua si "fara mila", mentionand ca orice activitate cu caracter infractional trebuie sanctionata de catre oamenii legii, potrivit Agerpres.

- Miercuri, in cadrul unei sedinte de Guvern, se vor discuta noi masuri pe care autoritatile vor sa le ia impotriva raspandirii epidemiei de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca vor fi transferate unele decizii de la nivel national la cel local. Printre masurile care s-ar putea lua se numara…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu afirma ca frontul institutional creat in ultimele luni impotriva crimei organizate incepe sa dea rezultate, iar clanuri de interlopi incep sa cada, dand asigurari ca ”se va continua pana la capat”, pentru ca in materie de justitie, trebuie sa ai rabdare pana cand…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca ”in sfarșit avem legea carantinarii”, in condițiile in care legea a intrat in vigoare astazi. Astfel, Guvernul s-a reunit in ședința pentru a modifica hotararea privind prelungirea starii de alerta și pentru a...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, sambata, ca are ”un mesaj de revolta si indignare” fata de amanarea dezbaterii de catre Senat a legii care sa puna la dispozitie autoritatilor ”instrumentele indispensalbile in lupta impotriva epidemiei”. ”Amanarea inseamna o crestere dramatica a risului de infectare”,…

- Premierul Ludovic Orban, prezent luni la ceremonia de plecare in SUA a 15 militari romani care vor spijini autoritatile statului Alabama in lupta cu noul coronavirus, a declarat ca este o misiune care are pe de o parte obiectivul de a fi alaturi de medicii din SUA, dar si de a vedea foarte clar cum…