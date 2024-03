Stiri pe aceeasi tema

- Trei figuri-cheie ale subculturii extremei drepte italiene au participat la un eveniment organizat de Ambasada Federației Ruse la Roma. La urma urmei, legaturile stranse dintre emisarii Kremlinului și nostalgicii Italiei fasciste nu reprezinta o noutate.

- Celine Dion a urcat pe scena Premiilor Grammy seara trecuta, marcand astfel prima apariție din ultimele luni. Artista, diagnosticata cu o boala grava, a prezentat trofeul pentru „Albumul anului”, care i-a revenit lui Taylor Swift.

- Cantareata canadiana Celine Dion a avut prima aparitie publica din ultimele trei luni, duminica seara, cand a urcat pe scena ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy 2024 pentru a inmana premiul "Albumul anului".

- Cu tot mai mulți oameni confruntandu-se cu sindromul de colon iritabil, cautarea soluțiilor eficiente și rapide devine o prioritate in imbunatațirea calitații vieții. In lumina acestui aspect, descoperirile recente aduc in prim-plan un aliat surprinzator: ceaiurile. Remarcabile pentru proprietațile…

- Printre cei mai importanți oameni din Israel in acest moment se numara un ofițer de presa in varsta de 22 de ani. In ultimele saptamani, Masha Michelson a devenit imaginea Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) pe rețelele de socializare.

- Celine Dion e in faza terminala: 'Nu-și poate controla mușchii!'Celine Dion "nu-si controleaza muschii", a declarat sora ei, cantareata suferind de o boala autoimuna numita sindromul persoanei rigide, conform The Guardian, potrivit News.ro.Vorbind pentru site-ul canadian 7 Jours, Claudette Dion a…

- A trecut un an de la dezvaluirea publica a diagnosticului legendarei interprete, Celine Dion, o tulburare neurologica rara care ii pune in pericol abilitatea de a canta așa cum o facea odinioara. Noi detalii despre starea ei de sanatate au fost facute publice, saptamana trecuta, de catre sora sa.

- Celine Dion "nu-si controleaza muschii", a declarat sora ei, cantareata suferind de o boala autoimuna numita sindromul persoanei rigide. Vorbind pentru site-ul canadian 7 Jours, Claudette Dion a declarat ca Celine "munceste din greu" pentru a combate boala, dar ca viitorul carierei sale de cantareata…