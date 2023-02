Stiri pe aceeasi tema

- Scrutinul regional care are loc astazi, 29 ianuarie, in Austria, este perceput drept un test al starii de spirit politice, in contextul in care aceasta țara se confrunta cu o serie de scandaluri care au afectat increderea alegatorilor, noteaza agenția DPA, preluata de Agerpres. Partidul Popular Austriac…

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a solicitat sambata, 28 ianuarie, instituirea starii de alerta, dupa caderile de zapada care au afectat județul in ultimele 24 de ore, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența, convocat de premierul Ciuca, a acceptat.UPDATE ora 12.45: Guvernul Romaniei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Catherine Colonna, care se afla in vizita in Romania, prilej cu care premierul a transmis multumiri pentru sprijinul si angajamentul ferm al Frantei pentru aderarea tarii noastre la Schengen.

- Proiectul Autostrazii Transilvania este o „poveste” inceputa cu multi ani in urma. S-a tergiversat ani de zile, iar finalitatea pare fi departe. In acest sens, presedintii Consiliilor Judetene din regiunea de nord-vest cer premierului si ministrului Transporturilor sprijin pentru deblocarea proiectului,…

- Nicolae Ciuca a declarat joi ca decizia ca Romania sa nu fie primita in spațiul Schengen, din cauza veto-ului exercitat de Viena a fost una „nedreapta” fața de romani, dar a precizat nu va exista nicio decizie a companiilor de stat din țara noastra de a boicota Austria și ca toate eforturile de aderare…

- Șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, a ieșit joi dupa-amiaza cu o scurta declarație, dupa ce s-a aflat despre votul Austriei in Consiliul JAI de la Bruxelles, opoziție care a facut ca, in lipsa unui consens, Romania sa nu-și vada indeplinit inca dezideratul de a accede in Schengen. Declarațiile premierului…

- Romania are la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a convinge Austria sa ii ofere un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schegen. Oficialii de la București lucreaza pe toate canalele cu Viena pentru ca poziția negativa exprimata de ministrul de interne austriac, dar și de cancelarul Nehammer…

- Premierul Romaniei a oferit un interviu unei publicații spaniole, in contextul ședinței comune a Guvernelor Romaniei și Spaniei. Nicolae Ciuca susține ca reuniunea de astazi reprezinta un bun prilej pentru a promova noi oportunitați economice și comerciale.