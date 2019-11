Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi seara "o lovitura de stat" impotriva lui dupa ce a fost inculpat de justitie pentru coruptie, promitand ca nu va "renunta", relateaza AFP. In cursul serii de joi, procurorul general Avichai Mandelblit a anuntat ca il pune sub acuzare…

