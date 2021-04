Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la busculada produsa in cursul noptii la sarbatoarea religioasa de pe Muntele Meron (nord) si o zi de doliu national pentru duminica. Cel putin 44 de persoane au murit in aceasta tragedie.

- Decizia Curtii Penale Internationale (CPI) de a lansa o ancheta cu privire la potentiale crime de razboi comise in teritoriile palestiniene reflecta ''insasi esenta antisemitismului'', a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. El a reactionat…

- Președintele Joe Biden a vorbit deja la telefon cu Vladimir Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Toata lumea se intreaba cand va avea loc și o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, ținand cont de noua configurație a Orientului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP preluat de agerpres. Vezi și: MASACRU la granița: Cel puțin 50 de soldați etiopieni au murit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…