Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor din Gaza va depasi probabil pragul sumbru de 30.000 de morti in aceasta saptamina, in timp ce negociatorii incearca sa stabileasca un acord de incetare a focului si de eliberare a ostaticilor, iar guvernul israelian isi continua planurile pentru un atac asupra Rafah, relateaza The…

- Justitia americana a anuntat joi inculparea unui fost informator al FBI, urmarit penal pentru ca a mintit si a inventat acuzații penale impotriva fiului lui Joe Biden, Hunter, acuzatii care au fost apoi folosite de republicani pentru a incerca sa-l destituie pe presedinte, noteaza AFP. Alexander…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa "pregateasca"o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este "o chestiune de luni", relateaza AFP, conform Agerpres.Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat,…

- ”Va rog frumos sa ii intrebati pe ipocritii care le-au trecut in PNRR si acum stau la televizoare si critica masurile pe care le-au trecut ei. Inteleg multe in politica, inteleg ca nu e balet, inteleg orice, dar ipocrizia e cel mai urat lucru”, a mai spus premierul.”FMI nu poate sa impuna unui stat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat luni, 22 ianuarie, speculatiile ca in prezent se lucreaza la un nou acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni, afirmand ca Israelul isi asuma in prezent o initiativa, despre care nu a furnizat detalii, in absenta unei oferte din partea gruparii…

- 66 de mașini s-au ciocnit, luni, 8 ianuarie, pe o porțiune acoperita cu polei a autostrazii M-11 Neva din regiunea Novgorod. In urma tamponarii in lanț, au fost 4 morți, intre ei un bebeluș care nu implinise un an, a relatat agenția rusa RBC.Accidentul a avut loc șa kilometrul 526 al autostrazii care…

- Noi informații ies la iveala pe timp ce trece dupa tragedia de la Ferma Dacilor. Inițial, autoritațile au crezut ca este vorba despre un accident, insa acum se pare ca cineva ar fi declanșat incendiul intenționat. Cine ar fi declanșat incendiul in care au murit opt persoane Ancheta continua și tragedia…

- Zona de frontiera dintre Fașia Gaza și Egipt ar trebui sa fie sub controlul Israelului, a declarat sambata Benjamin Netanyahu. Premierul israelian spune ca razboiul este la apogeu și anticipeaza ca luptele din enclava palestiniana și de pe celelalte fronturi regionale vor dura mai multe luni, transmite…