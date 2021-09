Premierul grec i-a înlocuit pe miniştrii Ordinii Publice şi Turismului, după incendiile de vegetaţie din această vară Peste un sfert de milion de hectare de paduri de pini au fost distruse in august de flacari care au ars mai multe zile in toata Grecia, cu flacari care au ajuns la periferia Atenei. Case si afaceri au fost distruse, doua persoane au fost ucise si mii de oameni au fost fortati sa se refugieze. Mitsotakis, al carui guvern conservator a preluat puterea in iulie 2019, si-a cerut scuze public pentru intarzierile si deficientele aparute in combaterea incendiilor si a promis ca va remedia greselile. Marti, premierul l-a inlocuit pe ministrul Ordinii Publice, Michalis Chrysochoidis, cu Takis Theodorikakos,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au efectuat primele cercetari in cazul accidentului produs, miercuri, pe raza localitatii Danila, in care au fost implicate doua persoane care se deplasau cu o motocicleta, a informat Biroul de presa al IPJ Suceava.Accidentul s-a produs la iesirea din localitate, pe DN 2, in momentul in care,…

- O fotografie selfie pe un tren la primele ore ale diminetii a declansat o operatiune de salvare in Gara din Roman, judetul Neamt. Arcul electric produs a facut arsuri cel putin unei fete, care se urcase pe tren, impreuna cu doua prietene. Politistii de la Biroul de Transporturi Feroviare au deschis…

- O a treia adolescenta, care s-a urcat si ea pe tren, a scapat nevatamata, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa."Pana la sosirea fortelor de interventie, adolescentele au fost degajate de pe trenul de marfa pe care se aflau. Toate cele trei persoane…

- Vântul intens a provocat furtuni de foc, vineri, la nord de Atena, fapt ce a declansat noi incendii. Mai multe depozite si fabrici situate de-a lungul autostrazii dintre Atena si nordul Salonic au luat foc si s-au produs explozii. Guvernul a transmis locuitorilor din Malakasa…

- Un roman a fost impușcat de polițiști in Englischen Garten, Munchen. Barbatul, in varsta de 38 de ani, ar fi scos un obiect artizanal care semana cu un cuțit in timp ce era legitimat de catre agenții de poliție. Romanul a ingenuncheat și a scos un pistol de plastic, moment in care polițiștii l-au impușcat.…

- Incep lucrarile pentru construirea unei noi gradinițe cu program normal, pe strada Negoiu. Proiectul este realizat prin asocierea Municipiului Fagaraș cu Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare in Domeniul Apararii. Proiectul este finanțat de EUCOM, investiția avand valoarea de 1.589.852,10…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, acuzat de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals dupa ce ar fi sustras aproape 180.000 de dolari din banii institutiei, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv. ”Prin…

- Președintele SUA iși incepe, miercuri, 9 iunie, turneul pe vechiul continent, prima deplasare de acest fel pe care o face Joe Biden de la sosirea lui la Casa Alba. „America s-a intors”, a jubilat Bruxelles-ul, in timp ce observatorii dau drumul deja la dușul rece. Joe Biden va aborda Europa ca orice…