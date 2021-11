Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i lua pe romanii blocați in Africa de Sud. In avion vor fi transportați și alți cetațeni europeni care vor sa revina in țarile lor. Anunțul a fost facut in deschiderea ședinței de Guvern de duminica, informeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, ca Romania va trimite o aeronava pentru cei 36 de cetațeni romani blocați in Africa de Sud.In ședința de guvern se vor discuta și noi masuri privind prevenția raspandirii noii tulpini Omicron a coronavirusului. Care sunt SIMPTOMELE…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea sa trimita o aeronava in Africa de Sud care sa-i aduca acasa pe romanii blocați la Pretoria, din cauza variantei Omicron a COVID-19. Duminica, premierul a convocat o ședința de urgența, urmand sa fie aprobata in cel mai scurt timp și o hotarare de Guvern, in acest sens.…

- Rapiditatea cu care se raspandește noua varianta Omicron a virusului COVID-19 determina tot mai multe țari sa impuna o serie de retricții pentru a evita infectarea populației. Situația se agraveaza de la ora la ora. In acest context, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat…

- Rapiditatea cu care se raspandește noua varianta Omicron a virusului COVID-19 determina tot mai multe țari sa impuna o serie de retricții pentru a evita infectarea populației. Situația se agraveaza de la ora la ora. In acest context, CNSU a actualizat lista țarilor și a teritoriilor de risc epidemiologic…

- Cea mai periculoasa tulpina Covid, denumita B.1.1.529 și depistata in Africa de Sud, starnește panica și ingrijorare in intreaga lume. Potrivit specialiștilor, temerile sunt mari deoarece vaccinurile pe care le avem ar putea deveni ineficiente in fața acestei noi amenințari. Cea mai periculoasa tulpina…

- O decizie a fostului ministru USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, a scos pentru mulți ani Romania de pe harta turismului mondial, iar efectele se vor resimți foarte serios incepand chiar de anul viitor. La scurt timp dupa ce a ajuns ministru in cabinetul Cițu, Claudiu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca Romania poate primi migranți din Afganistan, dar cu o condiție: verificarile trebuie sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman. „Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri cu un grad de ocupare de sub 60%. Vorbim…