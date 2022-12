Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, dupa votul din Consiliul JAI referitor la aderarea Romaniei la Schengen, ca le multumeste tuturor celor care au sustinut demersul, dar si-a exprimat dezamagirea fata de lipsa consensului. „Nu intelegem pozitia inflexibila aratata de Austria”, a afirmat premierul.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va aproba, joi, proiectul de de lege privind bugetul de stat pe anul 2023 si proiectul privind bugetul asigurarilor sociale pe anul 2023, Seful Guvernului a precizat ca majoritatea ministerelor au un buget mai mare pe anul viitor, iar pachetul de masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a amintit, joi, in mesajul sau de Ziua Naționala, despre Primul Razboi Mondial și despre condițiile istorice de la 1918 care au permis realizarea Marii Uniri și pe care le-a comparat cu situația de acum a Romaniei. „La 104 ani de la Marea Unire, ne gasim, din nou, intr-un moment…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Executivul adopta marti o hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat. Astfel hotararea asigura finantarea de 400 milioane lei pentru inlocuirea becurilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, la implinirea unui an de guvernare PNL-PSD-UDMR, un mesaj de incurajare, susținand ca s-a reușit menținerea unui echilibru in aceasta perioada marcata, dupa pandemiel, de razboiul din Ucraina, „criza energetica și prețurile in creștere la carburanți, energie și gaze…

- Un roman de 44 de ani s-a descalțat și s-a spalat pe picioare intr-o fantana arteziana, monument istoric, din centrul Romei. Barbatul a fost amendat cu 500 euro. Potrivit presei din Italia, barbatul s-a descalțat de pantofi și de șosete in vazul tuturor turiștllor care erau in zona. El a intrat in fantana…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca refuza sa il ajute pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, in problema datoriilor Termoenergetica catre Elcen. Șeful Guvernului și al PNL, care l-a a susținut pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei, spune acum ca soluția ar fi ridicarea plafonului de indatorare pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers, miercuri, alaturi de președintele PSD Marcel Ciolacu, in vizita la fabrica IVECO, din județul Dambovița, care va produce camioane pentru Armata. „A fost o necorelare intre noi si am crezut ca il anunța domnul președinte Ciolacu, dansul a considerat ca-l anunț eu”, a motivat…