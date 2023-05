”Cresterea economica pe care am obtinut-o trebuie sa fie resimtita de oameni, iar pentru a reusi acest lucru, institutiile statului trebuie sa fie mai performante. Dupa un an in care PIB-ul tarii a crescut cu 49 miliarde de euro, trebuie sa regasim aceeasi dinamica si in incasarile de la buget. Avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul sa aiba resursele necesare politicilor publice asteptate de cetateni”, a transmis premierul pe Facebook. Seful Executivului anunta: ”L-am demis, azi, pe seful Autoritatii Nationale a Vamilor si am luat act de demisiile sefilor ANAF si…