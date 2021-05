Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu efectueaza, marti, o vizita de lucru la Satu Mare, iar in a doua parte a zilei va pleca la Bruxelles. Cu ocazia vizitei la Satu Mare, seful Guvernului va merge pe santierul "Variantei de Ocolire a municipiului". Totodata, acesta se va deplasa la Centrul…

- Premierul Florin Citu: Un PNRR de succes Florin Cîtu. Foto. gov.ro Cea mai noua varianta a Planului Național de Redresare și Reziliența va convinge autoritațile europene și România va reuși sa primeasca întreaga suma alocata de peste 29 de miliarde…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Intrebat daca Romania va putea respecta termenul pentru prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta, presedintele a afirmat: ”Acest termen este orientativ, nu e ultimativ, Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si noi vom lucra pe PNRR pana cand va suficient de bun pentru…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri la TVR 1 ca forma Planului Național de Redresare și Reziliența cu care ministrul Cristian Ghinea a mers la Bruxelles a primit observații din partea Comisiei Europene. „In discutiile si negocierile din coalitie am cazut de acord asupra unei forme…

- Ursula von der Leyen raspunde scrisorii adresate de Marcel Ciolacu și confirma ingrijorarile PSD cu privire la modul in care Guvernul Cițu a imparțit bugetul pe anul 2021, intervine in funcționarea Avocatului Poporului și a gandit Planului Național de Redresare și Reziliența. In scrisoare,…

- Premierul Florin Cițu pleaca, joi, la Bruxelles, unde va avea intrevederi cu inalți oficiali europeni, intre care și cu președinții Consiliului European, Charles Michel, și ai Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intre timp, in țara inca se discuta despre Legea bugetului pe anul 2021, dar Guvernul…