- Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Pavel Voicu, a fost diagnosticat cu COVID-19, noteaza news.ro.„Pentru a preveni aparitia unor informatii eronate in mass-media vreau sa confirm faptul ca, in urma procedurii de testare la infectia cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat…

- Marele tenor Placido Domingo, spaniol, a anuntat duminica, pe contul sau de Facebook, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Cred ca este datoria mea morala sa va anunt ca am fost testat pozitiv pentru COVID-19, coronavirus. Eu si familia mea suntem in autoizolare, atat timp cat va fi necesar…

- Cancelarul german Angela Merkel intra in autoizolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu un medic testat pozitiv la noul coronavirus, a comunicat duminica purtatorul sau de cuvant. Putin mai devreme, cancelarul anuntase ca orice adunare de mai mult de doua persoane in spatiul public…

- Timo Hubers este primul fotbalist german diagnosticat cu coronavirus. Jucatorul de 23 de ani al echipei Hannover, din liga a doua, a fost testat pozitiv dupa ce a participat la un eveniment in orasul Hildesheim, sambata, potrivit MEDIAFAX.Clubul german a anuntat ca Hubers nu a intrat in contact…

- Russia Today scrie ca Nicola Zingaretti ar fi recunoscut ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Marturisirea vine in momentul in care Italia se confrunta cu o criza fara precendent in materie de sanatate publica. Italia este cea mai afectata țara de COVID-19 la nivel European.Italy's leader…