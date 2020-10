Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o noua runda de consultari cu reprezentantii industriei HORECA, context in care s-a convenit analizarea unor noi masuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din domeniu, in vederea diminuarii efectelor crizei sanitare. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, discutiile au vizat impactul deciziilor luate de autoritati pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, precum si al masurilor de sprijinire a sectorului HORECA, in contextul crizei sanitare. "O modalitate de sustinere a sectorului HORECA stabilita de Guvern consta in continuarea…