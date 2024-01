Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut condamnat la moarte in statul american Alabama urmeaza sa fie executat joi, 25 ianuarie, prin gazare cu azot, o metoda care nu a mai fost folosita pentru pedeapsa capitala și care este comparata de ONU cu o metoda de tortura, transmite BBC.Kenneth Eugene Smith, 58 de ani, a fost condamnat…

- Sorin Copilul de Aur a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise și inca 6 luni pentru deținerea personala de droguri de mare risc. Executarea sentinței a fost suspendata de catre magistrați, dar Sorin Copilul de Aur va trebuie sa respecte…

- Este un caz la 50 de milioane. O femeie in varsta de 30 de ani din Statele Unite are ceea ce medicii numesc uter didelf și este insarcinata cu gemeni, fiecare bebeluș cu uterului lui. Uterul didelf este o malformație uterina congenitala, uterul este format din doua cavitați, de unde și denumirea de…

- Cercetatorii brazilieni au pus la punct un vaccin destinat persoanelor care vor sa scape de dependența de cocaina. Daca vaccinul va trece de toate testele și va primi aprobarile necesare, ar putea fi primul ser anti-cocaina din lume. Pana acum, testele pe animale au indicat rezultate promițatoare: o…