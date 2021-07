Stiri pe aceeasi tema

- Malta va inchide granițele pentru calatorii care nu s-au vaccinat anti-COVID. Ministrul Sanatații: „Vom fi prima tara din Europa care ia aceasta masura” Incepand de saptamana viitoare, turiștii care vor intra in Malta vor fi nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii anti-COVID. Anunțul a fost facut de catre…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China. „“Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi…si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la intilnirea cudelegația Congresului SUA, a numit sancțiunile impuse Rusiei drept ineficiente. Despre acest lucru a anunțat biroul șefului statului. "Sancțiunile actuale din partea UE și a SUA nu mai funcționeaza astazi - Rusia s-a obișnuit sa traiasca cu…

- Cateva zeci de persoane protesteaza la Palatul Parlamentului, unde isi are sediul si Curtea Constitutionala, impotriva Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. CCR a luat in discutie cinci sesizari referitoare la acest act normativ, scrie Agerpres.…

- Pentru a asigura un raspuns complet coordonat și eficient la aceasta varianta și luand in considerare deteriorarea situației sanitare in India, Comisia Europeana a anunțat miercuri ca propune ca statele membre sa aplice o „frana de urgența” pentru calatoriile neesențiale din India .Restricțiile nu ar…

- Pretul proprietatilor imobiliare din mai multe metropole europene a crescut accelerat, in ultimul an, in ciuda efectelor pandemiei asupra economiilor, care au generat comparatii cu criza financiara din 2008, transmite Reuters.

- Procentul lucratorilor din sanatate vaccinati impotriva COVID-19 este de circa 45%, ponderea fiind situata la nivelul mediei statelor din Europa ( de circa 44%), potrivit unui studiu cu privire la impactul vaccinarii impotriva SARS-CoV-2 asupra lucratorilor din sanatate, realizat de Federatia „Solidaritatea…

- Europa ar putea obține imunitatea de turma in luna iulie sau cel tarziu in august. Anunțul directorului BioNTech Vaccinul produs de Pfizer și BioNTech ar fi eficient chiar și impotriva variantei indiene a coronavirusului, a anunțat Ugur Șahin, fondatorul și administratorul delegat al companiei cu sediul…