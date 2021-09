Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Liverpool a obtinut o victorie categorica in deplasare, duminica, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Leeds United, in singurul meci din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei. Atacantul egiptean Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 20 al intalnirii de pe stadionul Elland Road.…

- Echipa FC Liverpool a obtinut o victorie categorica in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Leeds United, in singurul meci din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei programat duminica. Atacantul egiptean Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 20 al intalnirii de pe stadionul…

- Scenele șocante au fost inregistrate la metroul din Londra. Suporterii englezi, extrem de nervoși dupa ce Anglia a pierdut in fața Italiei finala la Euro 2020, s-au napustit asupra italienilor aflați in Londra. Pe langa scenele de vandalism și atacurile rasiste la adresa jucatorilor englezi, care au…

- Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020. Imediat dupa meci, italienii au dat drumul la distractie. Elevii lui Mancini au sarbatorit, alaturi de…

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Ludovic Orban a caștigat mai multe filiale și mai mulți delegați ca Florin Cițu, dupa prima saptamana de alegeri interne in PNL. Conform calculelor la zi, dupa data de 5 iulie, actualul președinte ar avea 7 filiale caștigate fața de doar 4 obținute de Cițu, una dintre filiale fiind fara opțiune pana…

- In urma unei ședințe a Comitetului Executiv al UEFA, Forul de la Nyon a anunțat, joi, ca a fost aprobata propunerea pentru eliminarea golului marcat in deplasare, o regula impusa in anul 1965. Astfel, din sezonul urmator, 2021-2022, nu va mai conta pentru nimeni golul marcat in deplasare. Meciurile…

- Echipa de fotbal Manchester City isi va incepe campania de aparare a titlului de campioana a Angliei in data de 14 august, cand se va deplasa la Londra pentru partida cu Tottenham Hotspur, conform programului sezonului 2021-2022, dat publicitatii miercuri de prima liga engleza de fotbal, informeaza…