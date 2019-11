Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Alba s-au pregatit suplimentar in raport cu alți ani, pentru primirea buletinelor de vot la Biroul Electoral Județean. Prefectul de Alba, Danuț Halalai, a spus ca in apropierea cladirii unde trebuie aduse buletinele, a fost montat un cort de 100 de persoane in care membrii comisiilor…

- Biroul Electoral Județean (BEJ) Salaj a fost informat duminica, la ora 6.30, de catre președintele secției de votare 263 din satul Noțig, comuna Salațig, despre faptul ca ștampila de control a secției a fost distrusa din greșeala. In aceste condiții, in secția 263-Noțig procesul electoral a inceputul…

- Președintele BEJ Cluj, judecatorul Monica Trofin, a declarat, vineri, ca reprezentanții secțiilor de votare cu procese verbale care conțin erori vor primi tichete roșii când se vor prezenta la Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca pentru predare, iar cei cu procese verbale corecte le…

- Echipamentele care asigura functionarea Sistemului informatic de centralizare a proceselor verbale sunt instalate dupa cum prevede legea, precizeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale. "Echipamentele informatice care asigura functionarea Sistemului informatic de centralizare a proceselor…

- STS anunța ca echipamentele care asigura funcționarea sistemului de centralizare a proceselor verbale la alegeri sunt protejate de eventualele caderi și fluctuații de tensiune, iar Serviciul va asigura neintrerupt asistența la sediul AEP, 24 de ore din 24.Diaspora voteaza: Cați romani au votat…

- Procesele verbale dupa vot vor fi predate la Cluj cu tichete roșii sau verzi, in cadrul unui sistem de preluare care reprezinta o premiera naționala. Masura a fost luata pentru evitarea cozilor la predarea proceselor verbale.Președintele BEJ Cluj, judecatorul Monica Trofin, a declarat, vineri,…

- Viorel Miron, primarul din Comanești, a pierdut o „infruntare” importanta cu prefectul Valentin Ivancea. Este vorba despre delegarea ilegala a serviciului de salubrizare catre o firma fara aviz ANRSC. Prefectura Bacau a atacat actul in instanța, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Podul peste Trotuș, aflat in reparații din primavara, va fi redeschis circulației pe timpul iernii. Șantierul a fost vizitat, joi, de prefectul Valentin Ivancea, care a anunțat primele soluții pentru grabirea lucrarilor. Prefectura Bacau a primit un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.