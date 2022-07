Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Municipiului București, Toni Grebla, a solicitat miercuri membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) sa puna in aplicare planurile de masuri și acțiuni specifice sezonului de vara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare vremea va fi caniculara, conform…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a solicitat, la sfarșitul saptamanii trecute, primarilor de sector și primarului general Nicușor Dan sa ia masuri privind toaletarea copacilor. Grebla le-a impus termen ziua de 4 iulie sa comunice masurile decise, informeaza surse din cadrul autoritaților publice…

- Grebla a precizat, la Conferinta „Focus Bucuresti – dezvoltare urbana, digitalizare, economie circulara”, organizata de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), ca rolul prefectului este, in principal, ”acela de a face ca, la aceeasi masa, sa se reuneasca toate institutiile, autoritatile,…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, le cere autoritatilor o mai mare implicare in promovarea autorecenzarii, a carei rata este de aproape 60%, avand in vedere ca perioada pentru aceasta etapa a recensamantului a fost prelungita pana vineri, precum si identificarea de noi modalitati de recrutare a recenzorilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Temperaturile vor avea valori mai coborate decat cele normale pentru sfarsitul lunii mai. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile cresc in sudul tarii. Saptamana 23 – 30 mai Valorile termice…

- Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile de vara, ar fi bine sa-și amane deplasarile in zonele in care ninge, precizeaza drumarii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și…

- Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile de vara, ar fi bine sa-și amane deplasarile in zonele in care ninge, precizeaza drumarii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 12:00, pana luni, la ora 10:00. In intervalul mentionat, local si temporar vantul va avea intensificari, cu rafale…