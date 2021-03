Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, miercuri, ca sedinta Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va fi convocata dupa cea a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). "Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, prin hotarare…

- Autoritațile comunica dezastruos pe tema carantinarii Bucureștiului, care a ajuns la o incidenta a cazurilor de COVID-19 de 4,6 cazuri la mia de locuitori. Sambata, premierul Florin Cițu (PNL) și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, au dat asigurari ca Bucureștiul nu…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Președintele consiliului județean Timiș, Alin Nica, a reacționat la decizia secretarului de stat Raed Arafat de a prelungi carantina la Timișoara, in ciuda deciziei luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pe plan local. „Prelungirea carantinei de catre secretarul Raed Arafat este o…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunța ca vor fi intensificate controalele in București. Restricțiile actuale urmeaza sa fie prelungite pentru 14 zile. „Astazi vom avea ședința Comitetului pentru Situații de Urgența. In pregatirea ședinței am cerut de la toate enitațile membre in acest comitet puncte…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența s-ar fi reunit, duminica, sa inchida creșele din Timișoara pe perioada carantinei, dupa ce in ordinul ministrului Educației s-a uitat de invațamantul antepreșcolar. Și primaria „a uitat” sa anunțe decizia luata la nivel local, care a fost pusa mai tarziu pe…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…