Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti ca a trimis o scrisoare omologului sau din Italia, caruia i-a propus o intalnire pentru a discuta despre "compatibilizarea sistemelor legislative" din cele doua state, dupa ce o instanta italiana a respins cererea autoritatilor romane de extradare…

- Directorul Penitenciarului de Maxima Siguranța Giurgiu a fost demis dupa evadarea unui deținut, conform unei propuneri a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Propunerea a fost transmisa ministrului Justiției, Catalin Predoiu, care va emite ordinul de incetare a exercitarii atribuțiilor…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca este "o prezumtie gresita" ideea ca exista o inactivitate la nivelul Parchetelor si anunta ca a transmis doua recomandari prin care solicita intensificarea luptei impotriva traficului de persoane, a crimei organizate si a coruptiei. Intrebat daca este…

- Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, a marturisit ca anuntul privind intrarea sa in politica, in Partidul Social Democrat, a avut reactii „de incurajare, intr-o anumita masura”, dar si de reticenta ”pentru ca zona politica din Romania nu are cea mai buna reputatie” iar in PSD…

- Medicul Alexandru Rafila, care va candida pentru Parlament din partea PSD, a declarat joi ca a fost un pas dificil pentru el sa intre in politica, dar, pe de alta parte, avand in vedere ca a avut o cariera administrativa in spate, a considerat ca are suficient de multa experienta ca sa ajute tara. "A…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Razie desfasurata de Politia municipiului Constanta.La data de 22 septembrie a.c., in intervalul orar 06.00 10.00 si 18.00 20.30, zeci de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul jandarmilor din cadrul I.J.J. Constanta si G.J.M. Tomis si al politistilor locali din Cumpana au…