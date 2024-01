Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca, daca un lider politic sustine ca este mai bine ca Romania sa nu fie stat membru Schengen decat stat membru Schengen, atunci acel lider politic nu merita sa ii reprezinte pe romani si nu le aduce servicii.Catalin Predoiu a fost intrebat,…

- Ministrul de Externe Luminița Odobescu a declarat joi seara, la Antena3 CNN, ca Romania este membru Schengen. Anunțul a fost intarit și de ministrul de Interne, Catalin Predoiu, prezent și el in studioul Antena3 CNN. „Este o victorie a Romaniei”, a subliniat Predoiu.„Daca ne uitam la textul deciziei…

- Din primavara anului viitor, romanii vor beneficia de avantajele spațiului Schengen pe cale aeriana și maritima – anunța premierul Marcel Ciolacu. Șeful Guvernului roman se arata optimist și spune ca e convins ca, in 2024, se vor inchide negocierile și pentru frontiera terestra. Ciolacu: „Sunt convins…

- Premierul Marcel Ciolacu a reac'ionat dup[ ce s-a ajuns la acordul politic prinvind intrarea Romaniei in Schengen in marie 2024. "Dupa 13 ani, in sfarșit Romania va intra in Schengen! Avem acord politic in aceasta privința! Din martie anul viitor, romanii vor beneficia de avantajele…

- Predoiu 'demasca' strategia Austriei in scandalul Schengen: 'Sunt proceduri pe care la ora aceasta Romania le aplica!'Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”masurile adiacente” cerute de Austria pentru a fi de acord cu ”Air Schenghen” pentru Romania sunt, de fapt, proceduri pe care tara noastra…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat la Consiliul JAI ca UE trebuie sa aiba curajul sa ia "decizia corecta si dreapta" de a extinde spatiul Schengen cu Romania si Bulgaria.

- Intrebat daca exista vreo șansa sa intram in Schengen pana la finalul anului, ministrul a raspuns: „Daca imi permiteți, cred ca e important sa clarificam exact ce anume se discuta in JAI și ce nu se discuta, respectiv ce s-a discutat ieri și nu s-a discutat. Ieri s-a discutat un raport de evaluare numit…

