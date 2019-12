Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, intenționeaza sa participe la ediția din 2020 a Forumului economic de la Davos, programat pentru luna ianuarie, susține site-ului agenției Reuters, care citeaza o sursa familiara cu planul, potrivit Mediafax.Trump a fost nevoit sa-și anuleze planul de a participa…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, i-a cerut marti presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa garanteze ca serviciul public de sanatate din Regatul Unit (NHS) este exclus dintr-un viitor acord comercial bilateral dupa "brexit", transmite EFE. Corbyn i-a scris liderului…

- Guvernatorul statului american Louisiana, democratul John Bel Edwards, a fost reales sambata in functie, in pofida eforturilor intense ale presedintelui Donald Trump de a-l sustine pe candidatul republican in acest stat conservator din sudul SUA, transmit AFP si Reuters. Conform mass-media…

- Donald Trump a inceput lupta cu produsele Apple, pe Twitter. Președintele american l-a criticat vineri pe șeful companiei, Tim Cook, pentru ca in noile modele de iPhone nu se mai regasește butonul de Home. Butonul de home a fost eliminat la iPhone incepand cu anul 2017, iar locul lui a fost luat de…

- Camera Reprezentantilor din SUA a initiat verificari, in cadrul anchetei care ar putea conduce la procedura demiterii presedintelui Donald Trump, pentru a stabili daca oligarhul ucrainean Dmitry Firtash le-a oferit fonduri unor asociati ai lui Rudolph Giuliani, avocatul liderului de la Casa Alba.Comisii…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat miercuri ca un ”mare succes” a avut loc in Siria prin crearea unei ”zone de securitate” si a anuntat ca urmeaza sa se exprime cu privire la acest subiect la Casa Alba, relateaza AFP.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat marti in Parlament o crestere a cheltuielilor militare si a indemnat Coreea de Nord sa raspunda dialogului, ceea ce ar putea infuria Phenianul, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dialogul intre cele doua tari se afla intr-un punct mort dupa esecul…

- Liderii celor mai puternice state ale lumii vor discuta politica pe terenul de golf. Se va intampla vara viitoare, la summitul G7 care va avea loc pe domeniul Doral, de la Miami, al președintelui Trump.