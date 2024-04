Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 martie, domnișoarele și doamnele sunt sarbatorite de Ziua Femeii. Arata cat de mult le prețuiești pe femeile din viața ta cu ajutorul unei felicitari speciale de 8 Martie. Am pregatit 70 de imagini ilustate de primavara pentru a marca Ziua Mamei.

- Autoritațile din Iran au intețit controalele in public in privința purtarii valului islamic. Femeile care sfideaza legile sunt pedepsite aspru, fiind urmarite penal, condamnate la biciuire sau chiar la inchisoare. Mai mult, șoferițele care nu se supun regulilor au ramas fara mașini, a declarat miercuri…

- Marcel Ciolacu a anuntat strategia fiscala a Romaniei, incepind cu 2025. Intrebarea ce sta pe buzele tuturor este daca tara noastra va trece la impozitul progresiv. Premierul a declarat ca anul viitor nu se va aplica impozit progresiv pe salarii. Exclude impozitul progresiv pe salarii Intrebat daca…

- Pe 1 martie, romanii celebreaza sarbatoarea Marțișorului. Am pregatit mai multe mesaje, urari și felicitari pentru a marca cum se cuvine prima zi de primavara. De 1 martie, spune „O primavara frumoasa” intr-un mod special.

- Larisa Kalik are 21 de ani și pana acum patru ani a locuit in Transnistria. Acum scrie despre viața tinerilor in armata și fotografiaza direct de pe front dezastrul din Ucraina. S-a mutat acolo in 2020, dupa ce autoritațile de la Tiraspol i-au deschis dosar penal și au acuzat-o de extremism. Doi ani…

- In numar covarsitor, cele mai multe dintre persoanele care au de suferit in urma violentei in familie sunt femei, ele fiind abuzate in multiple feluri de catre partenerii de viata. In județul Neamt, exista insa și situatii inverse, altfel spus, barbați batuți de partenerele lor

- Cristina Cioran (46 de ani) și afaceristul Alex Dobrescu au trait o poveste de iubire timp de doi ani, insa din cauza neințelegerilor cei doi au ales, in urma cu aproximativ un an și jumatate, sa se desparta. Contactata de Click!, vedeta a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa iși refaca…

- Sunt doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de televiziune de la noi din țara și au in comun ceva mai mult decat postul TV pentru care lucreaza. Au ieșit scantei in timpul unei intalniri a celor doua vedete. Ștefan Banica și Dani Oțil și-au servit replici savuroase despre femeile din viața…