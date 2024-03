Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis, miercuri, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, felicitari și urari de bine reprezentantelor, deputatelor și angajatelor de la sesiunile anuale ale forurilor legislativ și consultativ, aflate in plina desfașurare in capitala Beijing,…

- 8 Martie, „Ziua internaționala a femeii”, este sarbatorita anual nu doar pentru a onora realizarile sociale, economice și politice ale femeilor, dar și pentru a atrage atenția asupra discriminarii de gen și violenței asupra femeilor. Cu acest prilej, Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara…

- Pe 1 martie, romanii celebreaza sarbatoarea Marțișorului. Am pregatit mai multe mesaje, urari și felicitari pentru a marca cum se cuvine prima zi de primavara. De 1 martie, spune „O primavara frumoasa” intr-un mod special.

- Zilele de 1 și 8 martie se apropie cu pași repezi, iar barbații ar trebui sa fie foarte atenți la femeile din viețile lor. Noi iți vom spune ce flori sa oferi femeilor tale iubite in aceste zile speciale. Iata ce plante sa le daruiești de Marțișor și Ziua Internaționala a Femeii!

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi opoziția fața de interzicerea avortului. In același timp, le-a recomandat femeilor sa evite aceasta procedura și a invocat situația declinului demografic al Rusiei. „Imi amintesc de interdictiile din timpul campaniei impotriva alcoolului”, care a determinat…