Stiri pe aceeasi tema

- Europa este bantuita de teama unei posibile reveniri a lui Donald Trump la Casa Alba. Dupa cum arata un sondaj de opinie recent, chiar și alegatorii europeni de extrema dreapta sunt deprimați de perspectiva a inca patru ani de turbulente.

- Lumea are nevoie ca la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA sa castige Donald Trump, deoarece doar un președinte american puternic poate asigura stabilitate și securitate sistemului internațional, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat pentru ziarul american…

- "Eu stiu ca una vorbeste si alta face. In minutul lui de glorie, cand va sta in cabina de vot, cu siguranta va gandi ca el vine sa salveze Bucurestiul, dar singura salvare a Bucurestiului ca in minutul lui, in cabina de vot, sa puna stampila pe Piedone.Nu Piedone va puna mana, ci bucurstenii, care ei…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 208 oferte in județ și 209 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent de securitate intervenție…

- Fostul președinte Donald Trump, care urmarește sa obțina un nou mandat la Casa Alba, a confirmat numele de pe lista sa scurta de candidați la funcția de vicepreședinte. Lista include numele a trei dintre foștii rivali ai lui Trump in alegerile primare republicane - guvernatorul Floridei, Ron Desantis,…

- In lupta pentru Primaria Capitalei sunt vehiculate doua nume, Gabriela Firea și Nicușor Dan. Sociologul Alfred Bulai aduce in discuție un alt treilea candidat, cu șanse mai mari decat cei doi de a caștiga. Val Valcu, in loc de intrebare „La noi, Firea – Nicușor parca e Joe Biden – Donald Trump. Adica…

- Europenii sunt pe buna dreptate ingrijorați de posibilitatea unei a doua președinții Donald Trump. Dar ar trebui sa aiba și un plan pentru ce sa faca daca democrații vor caștiga alegerile din acest an. Democrați, pentru ca președintele Joe Biden ar putea totuși sa se dea la o parte ca și candidat al…

- Conform declarației ministrului, cererile de finanțare pot fi depuse pana pe 1 martie 2024 sau 23.59, iar termenul estimativ pentru finalizarea etapei de evaluare este 1 aprilie 2024, iar pentru finalizarea etapei de contractare este 15 aprilie 2024. Acest apel de proiecte este unul competitiv, iar…